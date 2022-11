Il capo dello Stato in visita nei Paesi Bassi con la figlia Laura

(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva al Palazzo Reale di Amsterdam per incontrare il Re dei Paesi Bassi Guglielmo e la Regina Maxima. Dopo aver ascoltato gli Inni nazionali dei rispettivi Paesi, il capo dello Stato riceverà gli onori militari nel cortile antistante il palazzo.

In onore di Mattarella il primo ministro olandese Rutte ha anche organizzato un banchetto al Palazzo reale. Lo ha annunciato lo stesso premier con un tweet in italiano. “Questa settimana il Presidente Sergio Mattarella e sua figlia Laura sono in Visita di Stato nei Paesi Bassi. Insieme al Re Willem-Alexander e alla Regina Maxima li ho accolti in Piazza Dam, dove ai nostri ospiti verrà stasera offerto un banchetto di Stato al Palazzo Reale”. “Domani – si legge ancora – il presidente Mattarella visiterà L’Aja, dove lo accoglierò presso il Binnenhof per un pranzo con i membri del governo. Il Presidente deporrà inoltre, sempre a L’Aja e in mia presenza, una corona di fiori presso il Memoriale della Guerra 1940-1945″.

Questa settimana il Presidente Sergio Mattarella e sua figlia Laura sono in Visita di Stato nei Paesi Bassi. Insieme al Re Willem-Alexander e alla Regina Máxima li ho accolti in Piazza Dam, dove ai nostri ospiti verrà stasera offerto un banchetto di Stato al Palazzo Reale. pic.twitter.com/PJoodqyep5 — Mark Rutte (@MinPres) November 9, 2022

