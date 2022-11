Il leader pentastellato durante una conferenza stampa sulle prossime elezioni regionali del Lazio: "Ci sia chiarezza e lealtà”

(LaPresse) “Il Movimento 5stelle non porta rancore, lo voglio dire a tutto il mondo del Pd che in questi giorni si sta sbracciando chiedendoci un atto di generosità”, così il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa sulle prossime elezioni regionali del Lazio. “La nostra generosità non esiste se significa scarsa chiarezza sui programmi, annacquamento dei nostri valori e principi”- ha proseguito – chi c’è è il benvenuto, purché si comporti con lealtà e condivida il nostro progetto politico serio per la comunità regionale del Lazio”.

