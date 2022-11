La coordinatrice regionale lombarda di Fratelli d'Italia e ministra del Turismo: "Spero ci sia nel fine settimana"

(LaPresse) “Abbiamo grande stima per il presidente Fontana. Ho semplicemente chiesto da coordinatrice regionale che ci fosse un incontro con gli alleati per poter ufficializzare la sua candidatura. Spero che ci sia nel fine settimana”. Così Daniela Santanchè, coordinatrice regionale lombarda di Fratelli d’Italia e ministra del Turismo, a margine della sua visita all’Esposizione internazionale delle due ruote (Eicma), in corso a Fiera Milano Rho.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata