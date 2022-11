Vertice tra i sindacati e il ministro dell'Interno: "Esistono già norme del 2018"

“Esistono già norme del 2018 che permettono di contrastare i rave party e quindi non vediamo le ragioni di confermare questo decreto così generico e di cui abbiamo chiesto il ritiro“. Lo ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro al Viminale con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Il Ministro ha dichiarato che libertà e diritti sindacali non verranno messi in discussione, ma per quello che ci riguarda abbiamo confermato la necessità che ci sia il ritiro”, ha concluso Landini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata