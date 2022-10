Piantedosi ha dato ordine al prefetto di interrompere l'evento che nella notte ha portato alla chiusura delle uscite autostradali interessate sull'A1 e sull'A22

Migliaia di persone sono accorse in provincia di Modena per partecipare a un rave party, poco distante dall’uscita Modena Nord dell’A1. L’evento, nella notte tra sabato e domenica, ha portato alla chiusura delle uscite autostradali interessate, sull’A1 e sull’A22 Carpi, per motivi di ordine pubblico, come richiesto da chi coordina i controlli. Pattuglie delle forze dell’ordine vigilano sull’area del rave in programma anche nei prossimi giorni.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia “di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto”.

In Cdm in arrivo norme anti-rave

Domani, a quanto si apprende da fonti del Viminale, il ministro Piantedosi porterà in Cdm, per un primo esame, una serie di misure normative per dare “nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento” rispetto a casi come quello del rave party in corso nel Modenese.

