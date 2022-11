La deputata pentastellata: "Vogliono reprimere le manifestazioni, chiederemo abrogazione"

(LaPresse) – “Fino ad ora le priorità del governo sembrano essere strizzare l’occhio agli evasori con il tetto al contante e reprimere le manifestazioni strumentalizzando un rave attraverso una norma pericolosissima che va fermata subito. Se presenteremo emendamenti in sede di conversione del decreto anti-rave? Quando arriverà in Aula ovviamente sì, quella norma va come minimo abrogata”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino a Montecitorio.

