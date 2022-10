Il segretario della Cgil ha parlato durante la manifestazione "Sanita' se non la curi non ti cura"

“Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, bisogna investire e superare la logica dei tagli”. A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione “Sanita’ se non la curi non ti cura”. “L’unica strada per il Governo è l’aumento strutturalmente la spesa sanitaria”, ha concluso.

