Il leader della Cisl alla manifestazione indetta dai sindacati a Roma

“Bisogna salvaguardare il potere di acquisto di salari, retribuzioni e pensioni eroso da questa impennata dell’inflazione”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in Piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione ‘Sanità se non la curi non ti cura’. “È maturo il tempo per un grande accordo finalizzato a mettere al centro una politica dei redditi e per controllare prezzi e tariffe”, ha proseguito Sbarra: “Per noi la priorità è salvaguardare il reddito di famiglie e lavoratori”.

