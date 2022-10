La capogruppo dem alla Camera: "Carovita è emergenza che colpisce i più fragili"

Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, offre collaborazione alla maggioranza sulle misure per contrastare l’inflazione. “La tassa più iniqua, l’inflazione, ha raggiunto livelli di quasi 40 anni fa. Le famiglie spenderanno il 13% in più per acquistare i generi di prima necessità. Una vera emergenza che colpisce soprattutto i più fragili. Maggioranza e governo si concentrino su questo e non su condoni e contante. Noi ci siamo“: queste le parole dell’esponente dem.

