Il 28 ottobre ricorre il centenario del colpo di Stato fascista. La senatrice a vita: "Data funesta"

Liliana Segre ricorda che domani, 28 ottobre, ricorrerà il centenario della marcia su Roma. “Una data funesta della storia italiana, che segna l’inizio del fascismo, la più grande sciagura della storia nazionale del secolo scorso”, scrive la senatrice a vita in una lettera che verrà esposta venerdì, in piazza del Plebiscito a Napoli, in occasione della manifestazione per la pace, organizzata dalla Regione Campania. “Perché impegno per la pace, per la democrazia e contro il fascismo e il totalitarismo devono sempre andare insieme, elementi indispensabili di una piena coscienza civile”, aggiunge la senatrice.

