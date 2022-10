Il senatore Pd fuori da Palazzo Madama: "Serve approccio pragmatico al controllo della sanità pubblica"

“Il controllo della sanità pubblica non è di destra o di sinistra. Ci vuole un approccio pragmatico. Secondo me Giorgia Meloni ha fatto un discorso da smemorata sul Covid. Se ha potuto parlare alla Camera senza mascherina è grazie alle misure adottate. Se avessimo dato retta a loro probabilmente molti senatori un po’ vecchietti non sarebbero qui”. Così il senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, fuori da Palazzo Madama.

