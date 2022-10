Il botta e risposa nel corso della replica nell'aula della Camera della premier

(LaPresse) Giorgia Meloni, nel corso della replica nell’aula della Camera, risponde a Aboubakar Soumahoro, deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, ma sbaglia la pronuncia e lui la corregge. La premier ripete il suo nome in modo corretto e si scusa. Meloni si rivolge poi al deputato dandogli del tu, scatenando nuovamente le proteste delle opposizioni. “Avete ragione, errore mio, calmi… Succede nella vita di sbagliare, l’importante è riconoscerlo e chiedere scusa”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

