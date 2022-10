Ignazio La Russa, foto dall'archivio

Così il presidente del Senato commenta le dichiarazioni rese dalla premier alla Camera

Il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni “mi è piaciuto moltissimo, anche per il rispetto con cui si è mossa nei confronti della maggioranza e dell’opposizione. È emersa la chiarezza dei suo propositi: non ha fatto ‘ammuina’, come si dice”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commenta le dichiarazioni rese dalla premier alla Camera.

Giorgia Meloni “viene da una storia precisa che si è sempre mossa nell’alveo della democrazia e della libertà: ha parlato di libertà imparata nella militanza giovanile e io mi ci sono ritrovato. Chi ha proviene dalla mia parte politica ha vissuto sulla propria pelle il tentativo di discriminazione e di limitazione della nostra libertà e quindi abbiamo imparato non meno degli altri il valore della libertà. Chi più di noi può difendere qualcosa per cui abbiamo dovuto lottare? È un cerchio che si si chiude” dice ancora La Russa.

“Mi è piaciuto tantissimo il richiamo ai giovani e, purché non sconfinino nella violenza, mi ritrovo nelle parole di Giorgia in cui ha detto che farà tesoro delle critiche”, aggiunge La Russa, ricordando due personaggi importanti per la premier: “Lei ha cominciato a fare politica subito dopo il sacrificio di Paolo Borsellino. La sua morte rappresenta la spinta definitiva a entrare in politica di una ragazzina di 15 anni”, spiega, rivelando infine che “lei ha sempre avuto dietro la scrivania una foto di Giovanni Paolo II”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata