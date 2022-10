Foto dall'archivio, Matteo Salvini

Così il leader della Lega e neo ministro alle Infrastrutture

“Dell’attraversamento dello Stretto di Messina si parla da decenni, e dal 1981 sono stati spesi centinaia di milioni di euro di denaro pubblico senza aver concluso nulla. La prossima legislatura potrà e dovrà essere, dopo quarant’anni di parole, quella che passerà finalmente ai fatti, unendo Sicilia e Calabria, creando lavoro vero e inquinando di meno. Questo uno degli impegni del mio Ministero”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, leader della Lega.

“L’importante è bloccare una volta per tutte la legge Fornero, che innalza a 66 e 67 anni l’età per andare in pensione dall’1 gennaio, una follia. Stiamo studiando diversi modelli, come Lega, simulando l’avvio di quota 41 con 61 o 62 anni di età minima senza penalizzazioni, come opzione” dice Salvini. “Entro la settimana avremo la squadra di governo al completo, con viceministri e sottosegretari”. “Non è pensabile che le navi di tutto il mondo agiscano in tutto il mondo e poi arrivino unicamente in Italia. Onori ed oneri vanno condivisi” per questo “torneremo a far rispettare i confini“.

