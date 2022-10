Foto dall'archivio, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti

Lo rende noto il partito: presenti anche Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti

La Lega, presenti i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, ha affrontato alcuni temi economici a partire da superamento della legge Fornero, estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza. Lo rende noto il partito.

Passaggi di consegne

“Grazie a Erika Stefani per il grande lavoro fatto in questi anni e per il sostegno che mi ha dimostrato!”. Così su Facebook la neo ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, postando una foto della stretta di mano che segna il passaggio di consegne con l’ex ministra Erika Stefani, anche lei della Lega.

Siri: “Flat tax al 15%”

“Oggi a Roma riunione sulle priorità dell’agenda economica dell’Italia a cominciare dall’estensione della Flat Tax al 15%, quota 41, riforma del reddito di cittadinanza e pace fiscale”. Lo scrive su Twitter Armando Siri, tra i partecipanti al vertice economico della Lega alla presenza del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini e del titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata