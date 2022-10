A Palazzo Chigi il passaggio di consegne con Mario Draghi

(LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Mario Draghi, ha passato il rassegna il picchetto d’onore prima di incontrare l’ex premier.

