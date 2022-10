Foto Filippo Attili

Il primo faccia a faccia internazionale per il nuovo presidente del Consiglio

Primo faccia a faccia internazionale per Giorgia Meloni, nuovo presidente del Consiglio italiano. A Roma, la premier ha tenuto un incontro informale con il presidente francese Emmanuel Macron. Al termine, Macron ha twittato: “È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso”.

È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

