La nuova premier sostituisce i mocassini con un paio di eleganti décolleté nere

(LaPresse) L’ingresso a Palazzo Chigi con un paio di comodi mocassini. Il passaggio della campanella con un paio di eleganti décolleté nere. Cambio di scarpe per Giorgia Meloni nel primo giorno ufficiale da presidente del Consiglio. La prima donna premier della storia della Repubblica italiana è entrata a Palazzo Chigi indossando sobri mocassini. Poi, per il tradizionale rito della campanella, ricevuta da Mario Draghi, ha invece optato per un paio di décolleté nere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata