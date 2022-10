Il ministro degli Affari Europei e per il Pnrr parla all'uscita del primo Consiglio dei ministri

(LaPresse) “È buona pratica leggere e approfondire prima di parlare e con me non è possibile immaginare dichiarazioni che non siano costruite sull’approfondimento dei dossier”. A dirlo è il ministro agli Affari Europei e per il Pnrr, Raffaele Fitto uscendo dal primo Consiglio dei ministri del governo di Giorgia Meloni: “Stiamo parlando di dossier molto delicati e serve serietà, verificare prima le condizioni e poi eventualmente esprimere nel merito delle valutazioni e fare delle proposte”, ha proseguito Fitto.

