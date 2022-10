Priime telefonate istituzionali per la presidente del Consiglio

Prime telefonate istituzionali da presidente del Consiglio in carica per Giorgia Meloni con i vertici europei. Nel pomeriggio, secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa della premier, Meloni ha sentito il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

“Buona prima telefonata oggi con Giorgia Meloni. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide critiche del nostro tempo, dall’Ucraina all’energia. Attendo con impazienza un primo incontro di persona a Bruxelles nel prossimo futuro”. Così su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Good first call with @GiorgiaMeloni today.

We will work together to address the critical challenges of our time from Ukraine to energy.

I look forward to a first meeting in person in Brussels in the near future. pic.twitter.com/LqTVf9A3Yw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022