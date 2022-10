La premier Meloni e tutti i ministri in posa accanto al Presidente della Repubblica

(LaPresse) Si è concluso nel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del nuovo governo, che quindi entra ufficialmente in carica. Dopo la cerimonia, la premier Giorgia Meloni e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Presidente della Repubblica. Successivamente un breve scambio di saluti con il Capo dello Stato nella sala degli specchi.

