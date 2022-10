Il presidente americano Joe Biden, foto dall'archivio

Il presidente americano: "Non vedo l'ora di continuare a sostenere l'Ucraina"

Pronte le congratulazioni per Giorgia Meloni e il nuovo governo anche da parte di Joe Biden, presidente Usa. “Mi congratulo con Giorgia Meloni per essere diventata la nuova prima ministra italiana. L’Italia è un alleato vitale della Nato e un partner stretto mentre le nostre nazioni affrontano insieme sfide globali comuni”. Così il presidente americano Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca. “Come leader del G7, non vedo l’ora di continuare a promuovere il nostro sostegno all’Ucraina, di ritenere la Russia responsabile della sua aggressione, di garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e di costruire una crescita economica sostenibile”.

