Classe 1963, imprenditore, manager, co-fondatore di Fratelli d'Italia con un passato FI

Imprenditore, manager, co-fondatore di Fratelli d’Italia con un passato FI. È il fidato consigliere Guido Crosetto, classe 1963, l’uomo scelto da Giorgia Meloni per la guida del Ministero della Difesa. Nato a Cuneo, fin da giovane Crosetto prende le redini dell’azienda di famiglia che produce macchine per l’agricoltura, espandendo l’attività imprenditoriale dopo la morte del padre ai settori immobiliare e turistico. L’attività politica inizia nella Democrazia Cristiana: tra il 1984 e il 1990, durante l’università, ricopre l’incarico di segretario regionale del movimento giovanile e responsabile nazionale della formazione, fino a diventare consigliere economico del presidente del Consiglio Giovanni Goria. Sindaco di Marene dal 1990 al 2004, dal 1999 al 2009 è consigliere provinciale di Cuneo ricoprendo l’incarico di capogruppo di Forza Italia, partito al quale si iscrive nel 2000. L’anno dopo entra per la prima volta alla Camera, dove viene rieletto deputato nel 2006 e nel 2008, prima tra le fila di Fi e poi del Popolo delle libertà. Sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi IV, nel 2012 guida la protesta interna al Pdl contro le misure economiche del governo Monti, contestando in particolare l’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti ma anche le decisioni dell’Ue (vota contro il Fiscal compact) e le politiche monetarie della Bce, all’epoca presieduta da Mario Draghi. La frattura nel Pdl lo porta così a fondare insieme a agli ex ministri di Alleanza nazionale Giorgia Meloni e Ignazio La Russa il movimento conservatore di FdI. Lo stesso anno diventa presidente dell’aeroporto di Cuneo. Nel 2014, terminato l’incarico di coordinatore nazionale del partito, Crosetto interrompe l’impegno politico e viene nominato presidente dell’Aiad, la Federazione aziende italiane per l’Aerospazio di Confindustria. Nel 2018 il ritorno in politica, con la rielezione alla Camera per FdI, cessando il mandato un anno dopo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata