Il premier uscente a Bruxelles: "Usiamo credibilità acquisita per ottenere risultati"

(LaPresse) “L’appartenenza all’Unione europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo saluto alle rappresentanze diplomatiche Ue, Nato e Belgio a Bruxelles, prima di recarsi al Consiglio europeo. “La credibilità che abbiamo acquisito in questi anni è lo strumento migliore per ottenere i risultati a cui aspiriamo. Le alleanze che abbiamo stretto e che continuiamo a stringere ci convincono che siamo dalla parte giusta. In questo processo, il vostro ruolo è fondamentale. Da cittadino italiano, prima ancora che da Presidente del Consiglio, vi sono profondamente grato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata