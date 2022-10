Picchetto d'onore per il presidente del Senato

(LaPresse) Sono iniziate al Quirinale le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. A palazzo il primo colloquio con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricevuto con il picchetto d’onore.

