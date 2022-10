Il leader di Azione: "Meloni non ha una maggioranza con cui poter governare"

Il leader di Azione, Carlo Calenda, commenta su Twitter l’audio, diffuso da LaPresse, in cui Silvio Berlusconi dà la sua versione del conflitto in Ucraina: “Le parole di Berlusconi confermano che Forza Italia è un partito inaffidabile e chiaramente schierato con la Russia. Il PPE dovrebbe prendere posizione e Antonio Tajani non dovrebbe diventare Ministro degli Esteri. Meloni non ha una maggioranza con cui poter governare”

