Maria Elena Boschi: "L'accordo lo hanno fatto Movimento 5 Stelle e Partito democratico a prescindere da noi"

(LaPresse) – “L’accordo lo hanno fatto M5S e Partito democratico a prescindere da noi”. Lo ha detto l’esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi entrando a Montecitorio, confermando ai cronisti che non saranno in Aula per le votazioni dei vicepresidenti delle Camere.

