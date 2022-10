In mattinata il leader di Forza Italia ha incontrato Carlo Nordio

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato Silvio Berlusconi a Roma, a Villa Grande, nel corso delle trattative per la formazione del nuovo governo. I due hanno pranzato insieme.

Precedentemente, in mattinata, c’era stato un altro incontro, tra il presidente di Forza Italia e Carlo Nordio, candidato di Fratelli d’Italia per il ministero della Giustizia, uno dei nodi da sciogliere prima della presentazione della squadra dei ministri. Ieri proprio Berlusconi aveva dichiarato che c’era l’accordo con Giorgia Meloni per il nome di Maria Elisabetta Casellati in via Arenula, ma l’intesa non è mai stata confermata dalla premier in pectore.

