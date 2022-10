Il ministro del Lavoro: "Il nazismo è stato un mostro che ha dato frutti avvelenati, dobbiamo contrastarli in tutti i modi"

“Il nazismo è stato un mostro che ha dato frutti avvelenati, dobbiamo contrastarli in tutti i modi. È positivo che anche forze che in passato erano state reticenti si pronuncino su questo fatto“. Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro e deputato del Partito democratico, intervistato a In mezz’ora in più su Raitre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata