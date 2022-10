Terza giornata del XVIII Congresso nazionale Uil a Bologna

“Volete o non volete rilanciare la pubblica amministrazione?“. Lo ha detto Sandro Colombi, segretario generale Uil pubblica amministrazione, intervenendo ora alla terza giornata del XVIII Congresso nazionale Uil a Bologna. “Guardate questa oggi è la madre di tutte le domande e lo è per un motivo molto semplice: se non funziona la scuola, se non funziona la sanità, se non funziona la pubblica amministrazione non funziona il Paese, non funziona la società, non funziona nulla! – ha aggiunto il segretario generale Uiloa – Qualcuno potrebbe pensare che con la globalizzazione lo Stato ha subito un ridimensionamento. Non è così.. la prova più recente è stata proprio la pandemia. Senza lo Stato, senza la pubblica amministrazione e il coraggio, e io aggiungo, l’abnegazione dei suoi dipendenti, nessun Paese avrebbe retto men che meno l’ Italia – ha concluso – Perché guardate sono dipendenti pubblici anche i Vigili del fuoco, gli agenti di Polizia penitenziaria, tutti coloro che aiutano i cittadini, le persone e le imprese così come hanno fatto i nostri operatori di patronato e dei servizi che hanno mantenuto aperte le sedi durante la pandemia”.

