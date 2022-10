Lo ha detto il presidente della Cei a margine del Congresso Nazionale della Uil

“Ogni storia ha una sua particolarità, ma dobbiamo esigere il rispetto di tutte le garanzie e le sicurezze per evitare un massacro che purtroppo non solo non accenna a diminuire, ma paradossalmente è aumentato. Credo sia indispensabile trovare strumenti utili che garantiscano che il lavoro sia per la vita e non la vita per il lavoro“. Lo ha detto il presidente della Cei, Matteo Zuppi, a margine del Congresso Nazionale della Uil a Bologna

