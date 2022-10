Un altro lavoratore è rimasto ferito a Sassari, colpito da un pannello fotovoltaico

Tragedia, mercoledì mattina, ad Arquata del Tronto, dove intorno alle 8, nella frazione di Colle, un operaio di 32 anni, di origine rumena, è morto dopo essere rimasto schiacciato da uno dei grossi pali in ferro che vengono utilizzati per reggere le reti metalliche di contenimento. Un tipo di intervento che in quella zona è molto frequente. Si tratta di un lavoro che viene eseguito per evitare la caduta di massi e detriti dalle pareti rocciose. L’incidente è avvenuto in una zona non facilmente raggiungibile, dove spesso non arrivano nemmeno la copertura telefonica. Dalla base di Fabriano di Marche Soccorso è arrivata anche l’eliambulanza Icaro, con il medico a bordo che, assieme ad altri sanitari, ha provato a rianimare invano il 32enne, per poi constatarne il decesso. Sul posto, anche i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e i carabinieri della stazione di Acquasanta Terme.

Operaio schiacciato da pannello fotovoltaico a Sassari

Un altro incidente sul lavoro si è verificato sempre in mattinata mercoledì a Sassari. Stava montando pannelli fotovoltaici su un tetto, nel cimitero della città sarda, quando all’improvviso è rimasto schiacciato da uno dei pannelli che gli è scivolato addosso. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo, rimasto ferito e portato in ospedale dopo l’arrivo del 118. Sono in corso accertamenti per individuare eventuali responsabilità.

