Il senatore Iv: "La coalizione che ha vinto le elezioni non c’è già più"

(LaPresse) – “Il dato politico è che la coalizione che ha vinto le elezioni si è spaccata alla prima votazione in Senato, quella coalizione non c’è già più. Il presidente del Senato non è stato eletto dalla coalizione che ha vinto le elezioni questo non depone bene per la vita del possibile governo Meloni. Non prevedo una lunga vita per questo governo”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, a margine del presidio in sostegno del popolo ucraino tenutosi in piazza Duomo a Milano.

