Il deputato del Partito democratico: "Ha costruito la sua esistenza politica su messaggi di odio e discriminazione nei confronti delle persone Lgbt+ ma anche delle donne"

Il deputato del Partito democratico Alessandro Zan ha detto di essere molto preoccupato per l’elezione a presidente della Camera di Lorenzo Fontana. “Ha costruito tutta la sua esistenza politica con messaggi di odio, di discriminazione nei confronti delle persone Lgbt+ ma anche delle donne. Ricordo il congresso di Verno che ha ospitato gli integralisti di tutto il mondo, contro i diritti dell’aborto. C’è un network delle destre che va da Trump fino a Orban e alla Polonia e Fontana ne è uno dei massimi sostenitori”, ha affermato Zan ai microfoni di LaPresse fuori da Montecitorio . “Ora, è stato eletto presidente della Camera e io ho il massimo rispetto per le istituzioni, spero che ci sia da parte sua un’apertura sul fronte dei diritti ma non ho grandi aspettative. Questa elezione rischia di legittimare gli omofobi di questo Paese o quelli che si sentono autorizzati da certi politici o certi discorsi d’odio a essere poi conseguenti con i loro discorsi di discriminazione e di violenza”.

