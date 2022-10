Il segretario del Pd dopo l'elezione del leghista Lorenzo Fontana a Montecitorio

“Peggio di così nemmeno con l’immaginazione più sfrenata. L’Italia, non merita questo sfregio”. Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, con l’hashtag ‘Fontana’.

“Ci hanno raccontato che starebbe stata una legislatura di moderatismo, di continuità nelle scelte nell’interesse del Paese. Mi sembra che il voto alla Camera oggi sia contro gli interessi del Paese, che ci allontana dal cuore dell’Europa, una scelta sbagliata che conferma che questa è una maggioranza spostata verso la destra, verso il sovranismo. Fuori dall’Italia qualcuno sarà contento, sicuramente Putin sarà il primo ad esserlo. Una scelta profondamente sbagliata per noi e siamo continuamente ancora di più all’opposizione”. Così il segretario Enrico Letta dopo il voto in Aula per la elezione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

