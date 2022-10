Così il leader di Azione a margine di un evento a Roma

(LaPresse) – “Fontana è un nome pessimo come quello di La Russa. È un nome divisivo vicino a partiti come Alba Dorata ed è sicuramente uno dei più filoputiniani”. Così il senatore di Azione Carlo Calenda risponde ai giornalisti a margine del congresso dell’Edp in corso all’Auditorium della Conciliazione a Roma.

