Così la deputata di Italia Viva entrando a Montecitorio

(LaPresse) “No”, non voteremo Cecilia Guerra come presidente della Camera, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva entrando a Montecitorio. “Ieri ho proposto di fare un accordo complessivo di tutte le opposizioni sul nome da fare qui alla Camera ma anche sulle vicepresidenze di Camera e Senato. Non c’é stato nessun confronto con PD e M5S che non hanno dato segnali di vita e quindi noi questa mattina voteremo Matteo Richetti“.

