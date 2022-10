Queste le parole del leader di Azione alla manifestazione per la pace in Ucraina organizzata a Roma,

(Lapresse) “Letta parteciperà alla manifestazione con Conte? C’avrà qualche confusione. Noi non manifestiamo con chi vuole la resa dell’Ucraina”. Queste le parole del leader di Azione Carlo Calenda alla manifestazione per la pace in Ucraina organizzata a Roma, davanti all’ambasciata russa.

