Le parole del leader del Movimento 5 Stelle: “Si facciano un esame di coscienza e non diciamo sciocchezze sul Movimento 5 Stelle”

(LaPresse) – “Di chi è la responsabilità di questo voto a La Russa? Io un’idea ce l’ho ma non lo dico. In questi casi basta vedere chi accusa gli altri per primo. Di solito come copione ha delle colpe da nascondere”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, fuori da Montecitorio. “Si facciano un esame di coscienza e non diciamo sciocchezze sul Movimento 5 Stelle”, ha aggiunto il leader pentastellato.

