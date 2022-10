Il leader pentastellato arriva alla Camera: "Emozione. Faremo opposizione senza sconti"

(LaPresse) – “Oggi avremo questo primo incontro” con i nuovi eletti, “è un’emozione anche per me, perché come sapete è la prima volta da parlamentare. La nostra sarà un’opposizione dura, senza sconti, non un ostruzionismo preconcetto ma un’opposizione intransigente perché la nostra asticella del bene comune è molto alta”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando alla Camera per l’assemblea congiunta dei nuovi parlamentari eletti del Movimento. “Da parte del Movimento 5 Stelle non c’è nessuna ambiguità sull’Ucraina. Vogliamo una grande manifestazione nazionale senza il nostro cappello politico o quello di altri. Vorremmo che venissero tutti i cittadini, anche quelli che hanno votato centrodestra, perché la pace non ha colori”, ha aggiunto l’ex premier.

