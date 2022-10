Il leader di FI rientra in Aula dopo la decadenza decretata nel 2013 per effetto della legge Severino

Silvio Berlusconi è arrivato a palazzo Madama. Il leader di FI rientra nell’aula del Senato dopo la decadenza decretata nel 2013 per effetto della legge Severino. Emozionato per il ritorno in Senato dopo 9 anni? “No, sono preoccupato per la situazione attuale, per l’inflazione, la recessione”.

Ignazio La Russa sarà presidente del Senato? “Ora vediamo, credo si sì” ha aggiunto Berlusconi.

