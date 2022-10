Il leader di Forza Italia accompagnato dalla fedelissima Anna Maria Bernini

Silvio Berlusconi, è arrivato mercoledì mattina a Palazzo Madama per procedere alla registrazione come senatore. Ad attendere il leader di Forza Italia, c’era la senatrice azzurra Anna Maria Bernini. Il Cav ha rivolto un cenno di saluto ai cronisti prima di entrare in Senato.

L’ex premier ha svolto la procedura a ‘porte chiuse’ nella Sala Caduti di Nassiriya, senza entrare in contatto con i cronisti presenti all’interno del palazzo. Il Cavaliere è stato, quindi, accompagnato alla macchina dalla senatrice azzurra Licia Ronzulli. In giornata è previsto un incontro con gli alleati Meloni e Salvini.

