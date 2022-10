Marco Grimaldi ha portato un progetto per vietare il cottimo e regolamentare la gig economy, uno per il congedo di paternità obbligatorio di sei mesi e un terzo per i pieni diritti delle famiglie arcobaleno

(LaPresse) Marco Grimaldi, eletto con Alleanza Verdi Sinistra, nel primo giorno alla Camera, si è presentato con tre proposte di legge: “Era giusto non venire qui a mani vuote. Ho portato una proposta per vietare il cottimo e regolamentare la gig economy, scritta in questi anni nel corso delle tante vertenze dei fattorini; una per il congedo di paternità obbligatorio di sei mesi e una terza per i pieni diritti delle famiglie omogenitoriali e arcobaleno”, ha spiegato Grimaldi in una pausa delle votazione. “Entrare qui ricorda la lotta per la Costituzione. Un’altra gradita sorpresa per me è stata ereditare lo scranno che fu di Antonio Gramsci, un’emozione fortissima ma devo confessarlo, ma non mi sono tremate le gambe. Dobbiamo essere pronti a fare opposizione”.

