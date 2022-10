Così l'esponente leghista uscendo da Montecitorio

(LaPresse) Io presidente della Camera? “Nessuno me ne ha parlato e l’ho letto sui giornali”. Così il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari uscendo da Montecitorio. “Sono molto felice della scelta del mio segretario Salvini, perché continuare a fare il capogruppo mi darà modo di continuare a fare quello che so fare meglio di tutto e cioè occuparmi del partito e credo che in questo momento ce ne sia bisogno”, ha aggiunto.

