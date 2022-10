Ecco le immagini dell’arrivo del fondatore e presidente di Forza Italia per la registrazione di inizio legislatura

(LaPresse) Decaduto dalla carica nel 2013 in seguito alla condanna per frode fiscale Silvio Berlusconi torna a Palazzo Madama da senatore dopo 9 anni. Ecco le immagini dell’arrivo del fondatore e presidente di Forza Italia al Senato per la registrazione di inizio legislatura.

