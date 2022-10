Il leader di Forza Italia: "Giorgia Meloni non ha bisogno dei miei consigli"

“Non ho alcuno spirito di rivalsa. So di avere subìto dei torti, ma mi hanno ampiamente risarcito gli italiani con l’affetto e il consenso che non hanno mai smesso di dimostrarmi. Il problema giustizia esiste ed è grave, ma non è una questione personale”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una intervista a il Giornale, sul suo ritorno al Senato.

“Giorgia non ha bisogno dei miei consigli. Ha la determinazione e la lucidità necessarie per guidare il Paese in un momento così difficile. Credo che ogni governo sia un governo politico, perché si basa sulla fiducia del Parlamento. Esistono governi, come quello uscente, che, a fronte di situazioni eccezionali in questo caso la pandemia, hanno superato per un periodo limitato le ragioni di schieramento che dividono i partiti”, aggiunge. “Il nostro invece sarà un governo politico che, tuttavia come il precedente, non rinuncerà a chiamare a raccolta le energie migliori del Paese, nell’economia, nella cultura, nella scienza, nell’impresa, nel lavoro” e liquida come “pettegolezzi” le discussioni sul Viminale. “Io non credo che Salvini faccia del ministero dell’Interno una questione personale“, taglia corto.

