Le parole della presidente di Fratelli d'Italia nel corso dell'assemblea dei nuovi eletti

“Abbiamo rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri”. Così Giorgia Meloni nel corso dell’assemblea degli eletti di Fdi.”Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità. E a voi dico: dobbiamo puntare al massimo. E vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie”, aggiunge.

“L’ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”.

Il post su Facebook

“Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione“. Lo scrive su Facebook la leader FdI Giorgia Meloni.

Il regalo agli eletti

Una cravatta con il tricolore per gli uomini e un foulard per le donne, sempre con il tricolore. Sono i regali, Made in Italy, consegnati da Fratelli d’Italia ai nuovi eletti, durante l’assemblea dei deputati e senatori, svoltasi alla Camera, alla presenza del presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

