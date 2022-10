Il leader di Sinistra Italia in piazza a Roma con la Cgil

“Oggi in piazza con la Cgil perchè è qui che dobbiamo essere. Una grande manifestazione di popolo che chiede cose semplici quanto necessarie: salari più alti, diritti e dignità per il lavoro, diritti di libertà per tutti e tutte, un’orizzonte di pace. Quello di cui ha bisogno questo Paese e che chiede a gran voce.” Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del corteo per le vie di Roma.

“La destra, Meloni e il governo che verrà invece di usare parole indignate per manifestazioni come questa – conclude il leader di Sinistra Italiana – si preoccupi di dare risposte concrete ai cittadini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata