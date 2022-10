Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna

“Credo che stare all’opposizione ci farà bene, perché abbiamo sempre fatto bene a prenderci la responsabilità di pensare all’Italia e non alla nostra parte politica di rappresentanza, però è vero che, agli occhi di una parte di italiani siamo visti come quelli rimasti al governo quasi sempre, pur non vincendo mai, di fatto, o in maniera netta le elezioni”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, a margine di un evento a Bologna, commentando quanto avvenuto ieri alla direzione nazionale del Pd, a cui ha partecipato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata