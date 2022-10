La senatrice dem è arrivata al Nazareno per la direzione nazionale del Partito

(LaPresse) “Dobbiamo riparlare con le persone che abbiamo abbandonato. Che ne sappiamo delle persone che non arrivano alla fine del mese? Questa crisi è dovuta al vecchiume della rappresentatività e a una mancanza di identità perché non stiamo più nel Paese”. Così la senatrice Pd Monica Cirinnà arrivando al Nazareno per la direzione nazionale del Partito Democratico. “Nessuno del vecchio establishment, me compresa, è più autorevole per fare il rinnovamento” ha aggiunto.

